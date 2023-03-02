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02.03.2023 15:45

Yelo Bank удостоен 5 наград


Блестящая деятельность Yelo Bank в 2022 году неосталась безвнимания Ассоциации банков Азербайджана (АБА). Банк был выбран победителем в 5 номинациях на традиционном мероприятии «Банковские награды - 2022», организованном AБA:

- Корпоративная социальная ответственность

- Самый активный сторонник образования

- Электронный банкинг

- Член АБА, отличившийся в сфере продвижения безналичных платежей

- Просвещение по безопасности цифровых платежей

Yelo Bank, реализовавший множество проектов за последние годы, и в дальнейшем будет активно продолжать инициативные шаги в области корпоративной социальной ответственности, образования, продвижения безналичных расчетов и других направлений.


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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