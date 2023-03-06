Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-феврале вырос на 37%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-февраля 2023 года составил $651,42 млн, что на 36,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По данным агентства, в феврале объем ненефтяного экспорта составил $366,92 млн (+1,5 раза от показателя февраля 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков