Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Бизнес и законодательство 06.03.2023 10:12

Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-феврале вырос на 37%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-февраля 2023 года составил $651,42 млн, что на 36,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По данным агентства, в феврале объем ненефтяного экспорта составил $366,92 млн (+1,5 раза от показателя февраля 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZPROMO, ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


Похожие новости


Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 22,6% Объем ненефтяного экспорта Азербайджана в 2020г несколько сократился на фоне COVID-19 –Azpromo Азербайджан планирует к 2026г довести поставки томатов в Европу и страны Персидского залива до $50 млн Азербайджан планирует удвоить ненефтяной экспорт к 2026г - Azpromo Azpromo представит правительству Азербайджана национальную стратегию экспорта до 2026г Azpromo в 2018 году организует две промышленные экспортные миссии Azpromo в 2017 изучил более 20 потенциальных рынков для экспорта азербайджанской продукции Концепция национальных брендов и маркетинга будет разработана в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az