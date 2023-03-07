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Регион 07.03.2023 11:46

В Анкаре пройдет внеочередной саммит ОТГ

Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет 16 марта в Анкаре, сообщает управление по связям администрации президента Турции.

«Внеочередной саммит Организации тюркских государств, организованный Турцией, состоится 16 марта 2023 года в президентском комплексе (официальной резиденции президента Турции в Анкаре – ИФ)», - говорится в сообщении, выдержки из которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОТГ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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