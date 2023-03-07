В Анкаре пройдет внеочередной саммит ОТГ

Внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет 16 марта в Анкаре, сообщает управление по связям администрации президента Турции. «Внеочередной саммит Организации тюркских государств, организованный Турцией, состоится 16 марта 2023 года в президентском комплексе (официальной резиденции президента Турции в Анкаре – ИФ)», - говорится в сообщении, выдержки из которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан». Р.Керимов

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