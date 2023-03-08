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Дальнее зарубежье 08.03.2023 10:00

Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Около 1,28 млн человек приняли участие в массовом протесте против пенсионной реформы во Франции, сообщило французское МВД во вторник вечером.

Это был шестой день протестов несогласных с увеличением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ранее самая массовая акция прошла 31 января. Полиция объявляла, что в ней участвовали 1,27 млн протестующих.

С этой оценкой не согласились профсоюзы. Крупнейшее объединение - Всеобщая конфедерация труда (CGT) считает, что во вторник на улицы французских городов вышли 3,5 млн манифестантов. CGT заявляла 31 января, что против пенсионной реформы протестовали 2,8 млн человек.

Манифестации во вторник сопровождались забастовками в разных секторах экономики страны. Профсоюзы уже ранее обещали цикл "повторяющихся забастовок" для оказания давления на правительство, выдвинувшее проект пенсионной реформы. В ходе нынешних акций они объявили, что следующими днями протестов станут 11 и 15 марта.

Протесты не обошлись без стычек с полицией, спровоцированных радикалами. Правоохранители применяли спецсредства. По последним данным, только в Париже произведено 43 задержания. СМИ сообщают об арестах в других городах Франции.

Премьер-министр Элизабет Борн представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

Проект закона о пенсионной реформе после рассмотрения в нижней палате парламента - Национальном собрании - поступил в сенат, где будет обсуждаться до 12 марта.

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ


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