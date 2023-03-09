Силовые структуры Азербайджана задержали еще двоих, причастных к нападению на инкассаторов в гипермаркете в Баку

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сообщила об аресте трех человек, причастных к нападению на инкассаторов в гипермаркет «Bravо» в Хатаинском районе Баку 4 марта.

«Согласно данным, на основании решения суда арестованы Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Им предъявлены обвинения по подозрениям в совершении в сговоре преступлений умышленного убийства, покушения на убийство, грабеж, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов», - говорится в заявлении ведомств.

Ведомства отмечают, что Гудратов был задержан 4 марта.

Гудратову предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 29, 120.2.7, Мамедову и Гурбанову - 32.5, 120.2.1, 32.5, 120.2.4, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7 УК Азербайджана.

Кроме этого, еще один член преступной группы - Рухлан Исмаилов - был нейтрализован 4 марта в ходе проведения оперативных мероприятий по его задержанию.

«В ходе осмотра квартиры, где скрывался Рухлан Исмаилов, были обнаружены 16 тыс. 835 манатов и $20,1 тыс., огнестрельное оружие «AKS Lancaster -03», 1 пистолет типа Макаров и 1 пистолет типа Кольт, большое число боеприпасов. У Даяната Гудратова, задержанного в результате проведения операции, обнаружен и изъят пистолет модели «Blow TR 92D»», - отмечается в заявлении.

Генпрокуратура и МВД сообщает, что по уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщалось ранее, 4 марта днем двое вооруженных лиц совершили нападение на инкассаторов в гипермаркете Bravо в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента ими был тяжело ранен сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов погиб.

Следственным Управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7, (покушение с целью убийства двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, (убийство группой лиц с целью грабежа), 181.3.2 (разбой с целью присвоения имущества в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

Х.Насирзаде