Азербайджан импортирует из Новгородской области РФ партию картофеля в объеме 61 т

Новгородская область РФ отправила в Азербайджан партию продовольственного картофеля в объеме 61,2 тонны.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, за последние несколько лет это первая экспортная поставка продовольственного картофеля из Новгородской области.
«В отношении региональной сельхозпродукции ведомством были проведены все необходимые мероприятия: клубни картофеля досмотрены, образцы продукции направлены в Новгородский отдел Северо-Западного филиала ФБГУ «ВНИИЗЖ» на предмет выявления карантинных объектов. Результаты лабораторных исследований установили отсутствие вредных организмов в картофеле, в соответствии с чем было выдано заключение о фитосанитарном состоянии продукции», - отмечается в информации.
На основании заявки на выдачу фитосанитарного сертификата и заключения лаборатории Управление Россельхознадзора выдало фитосанитарный сертификат в соответствии с требованием Азербайджана, разрешающий экспорт продукции.
Р.Ахмедов
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