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АПК 10.03.2023 11:18

Азербайджан импортирует из Новгородской области РФ партию картофеля в объеме 61 т

Новгородская область РФ отправила в Азербайджан партию продовольственного картофеля в объеме 61,2 тонны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, за последние несколько лет это первая экспортная поставка продовольственного картофеля из Новгородской области.

«В отношении региональной сельхозпродукции ведомством были проведены все необходимые мероприятия: клубни картофеля досмотрены, образцы продукции направлены в Новгородский отдел Северо-Западного филиала ФБГУ «ВНИИЗЖ» на предмет выявления карантинных объектов. Результаты лабораторных исследований установили отсутствие вредных организмов в картофеле, в соответствии с чем было выдано заключение о фитосанитарном состоянии продукции», - отмечается в информации.

На основании заявки на выдачу фитосанитарного сертификата и заключения лаборатории Управление Россельхознадзора выдало фитосанитарный сертификат в соответствии с требованием Азербайджана, разрешающий экспорт продукции.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, КАРТОФЕЛЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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