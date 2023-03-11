Посол Ирана в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с провокацией на границе

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в субботу был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с полетом иранского военного самолета вблизи границ Азербайджана, официальный Баку расценивает действия Тегерана как провокация.
"11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, непрерывно летал вдоль азербайджано-иранской государственной границы в направлении от Зангиланского района до Билясуварского района и обратно с 09:44 до 10:26. Самолет пролетал на расстоянии 3-5 км от государственной границы, а в некоторых случаях и над государственной границей", - говорится в совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана
Ведомства отмечают, что подобное приближение военного самолета Ирана к госгранице Азербайджана и полет над линией границы угрожает безопасности гражданской авиации и ухудшает отношения между двумя странами.
В совместном заявлении ведомств подчеркивается, что полет военного самолета в течение более получаса вблизи освобожденных территорий Азербайджана "является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану".
"Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД и ему вручена соответствующая нота протеста", - подчеркивают МИД и Минобороны.
В.Алиев
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