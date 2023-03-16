Правительство США запретит TikTok, если китайские владельцы соцсети не продадут свои доли

Администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы соцсети TikTok продали свои доли, либо приложение может быть запрещено в США, сообщает The Hill.
"Администрация Байдена потребовала от китайских владельцев TikTok продать свои доли в приложении для социальных сетей или рискнуть возможным запретом в США", - пишет издание.
Уточняется, что такое требование было выдвинуто комитетом Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).
"Если целью является защита национальной безопасности, то отчуждение не решает проблему: смена владельца не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ", - заявила The Hill представитель TikTok Морин Шанахан.
По ее словам, лучший способ устранить опасения по поводу национальной безопасности - "это прозрачная защита пользовательских данных (...) с помощью надежного стороннего мониторинга, проверки и верификации, которые мы уже внедряем".
В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств.
В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту Соединенных Штатов вовсе запретить приложени.
В целом тринадцать штатов США уже приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.
По мнению американских властей, китайское приложение может использоваться правительством КНР для сбора данных американских пользователей.
Приложение TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.
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