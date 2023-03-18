В январе-феврале Азербайджан увеличил экспорт цитрусовых в 6,3 раза

Азербайджан в январе-феврале 2023 года экспортировал 750,8 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе.

При этом стоимость экспортированной продукции составила $582,8 тыс. (рост в 6,3 раза).

В.Алиев