В январе-феврале Азербайджан увеличил экспорт цитрусовых в 6,3 раза

Азербайджан в январе-феврале 2023 года экспортировал 750,8 тонн цитрусовых, что в 10,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе.
При этом стоимость экспортированной продукции составила $582,8 тыс. (рост в 6,3 раза).
В.Алиев
Алиев: если Армения хочет жить спокойно на территории в 29 тыс. кв. км, то Ереван должен принять условие Азербайджана
Страны-покровители Армении объявили информационную войну Азербайджану - Алиев
Власти Азербайджана прогнозируют рост численности населения страны к 2040г до 12,5 млн человек
Руководство TikTok изучает возможные сделки по продаже соцсети
В Азербайджане свыше 460 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Ряд стран ЕС подпишет соглашение о закупке артиллерийских снарядов для ВСУ
Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»
Зеленский назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина «историческим»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна