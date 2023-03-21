Жители городов Франции ночью вышли на многотысячные акции протеста после утверждения пенсионной реформы

Жители Франции в ночь на вторник вышли на улицы многих городов, чтобы выразить недовольство утверждением пенсионной реформы после того, как депутаты не вынесли вотум недоверия нынешнему правительству, сообщают французские СМИ.
Акции во многих городах сопровождались беспорядками, в частности в Париже и Страсбурге. Протестующие поджигали мусорные контейнеры, ломали рекламные щиты, разбивали витрины. Среди участников протестов звучали лозунги с призывами к отставке президента страны Эмманюэля Макрона и премьера Элизабет Борн.
По данным французских СМИ, в ряде городов происходили столкновения между протестующими и стражами порядка. В Париже, по информации источника "Фигаро", в ходе ночных акций задержали 243 человека. На кадрах, размещенных парижскими СМИ, видно, как на улицах города на дорогах перевернуты мусорные ящики, которые участники акций поджигают.
Многотысячные акции прошли ночью в десятках городов, в том числе в Бордо, Рене, Тулузе, Лилле, Бресте, Лионе, Лиможе, Руан.
Французские СМИ отмечают, что протестующие намерены продолжить акции во вторник и устроить забастовки, в частности в транспортной сфере.
Накануне в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.
Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.
После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.
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