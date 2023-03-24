Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 69.96 -0.94 Brent 75.91 -0.78

Дальнее зарубежье 24.03.2023 13:41

Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом, объявлен "персона нон грата", сообщили агентству BNS в пресс-службе МИД Эстонии.

МИД Эстонии считает, что деятельность этого российского дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


Эстония предлагает ЕС разработать новый пакет санкций против России с понижением "потолка" цен на сырую нефть Эстония и РФ понижают уровень дипотношений, послы обеих стран прекращают деятельность со вторника Эстония планирует досрочно прекратить весь импорт российских нефтепродуктов МИД Эстонии рекомендует согражданам воздержаться от поездок в Россию Граждане РФ при образовании долгов могут лишиться недвижимости в Эстонии Эстония предложит Еврокомиссии принять восьмой пакет санкций против РФ Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз и вывоз в Россию подсанкционных товаров Посла РФ вызвали в МИД Эстонии за критику главы министерства Эстония до создания терминала СПГ не намерена отказываться от российского газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az