Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом, объявлен "персона нон грата", сообщили агентству BNS в пресс-службе МИД Эстонии.
МИД Эстонии считает, что деятельность этого российского дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.
Он, как утверждается в сообщении эстонского МИДа, "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и занимался расколом общества Эстонии".
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