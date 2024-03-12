Глава МВД Эстонии Ляэнеметс объявлен в РФ в розыск

МВД России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы розыска министерства. Согласно карточке розыска, Ляэнеметс, уроженец ЭССР 1983 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других данных в МВД России не приводят.

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