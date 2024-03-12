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Дальнее зарубежье 12.03.2024 15:38

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс объявлен в РФ в розыск

МВД России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы розыска министерства.

Согласно карточке розыска, Ляэнеметс, уроженец ЭССР 1983 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Других данных в МВД России не приводят.

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Тэги: РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИНИСТР, РОЗЫСК


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