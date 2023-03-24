В Турции предстоит вывезти более 100 млн тонн обломков и мусора после февральских землетрясений

В Турции проведут работы по удалению 101 млн тонн мусора и обломков после февральских землетрясений, сообщает в пятницу газета "Хюрриет".
В министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции заявили, что объем оставшихся после землетрясений, произошедших 6 февраля, обломков и мусора составляет примерно 46 млн кубометров. Только в южной провинции Хатай будет удалено более 16 млн тонн мусора.
Жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить назад свои ценные вещи. Их будут доставать их из-под обломков в первую очередь и передавать владельцам. Также информацию об этих вещах можно будет получить в полиции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. В результате землетрясений в Турции погибло около 46 тыс. человек.
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