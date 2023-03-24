Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.03 $/bbl +/- WTI 69.96 -0.94 Brent 75.91 -0.78

Дальнее зарубежье 24.03.2023 15:00

В Турции предстоит вывезти более 100 млн тонн обломков и мусора после февральских землетрясений

В Турции проведут работы по удалению 101 млн тонн мусора и обломков после февральских землетрясений, сообщает в пятницу газета "Хюрриет".

В министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции заявили, что объем оставшихся после землетрясений, произошедших 6 февраля, обломков и мусора составляет примерно 46 млн кубометров. Только в южной провинции Хатай будет удалено более 16 млн тонн мусора.

Жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить назад свои ценные вещи. Их будут доставать их из-под обломков в первую очередь и передавать владельцам. Также информацию об этих вещах можно будет получить в полиции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. В результате землетрясений в Турции погибло около 46 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай Землетрясения в Турции и Сирии отразились на жизни 7 млн детей - ЮНИСЕФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az