Около 600 человек эвакуировали на востоке Испании из-за лесного пожара

В связи с лесным пожаром в провинции Кастельон на востоке Испании эвакуировали несколько сотен человек, сообщает в пятницу Associated Press.

Президент автономного сообщества Валенсия, в которое входит Кастельон, Хоакин Пуиг рассказал журналистам, что начавшийся в четверг пожар охватил около 1 тыс. га земли. Пуиг назвал возгорание "очень ранним и очень ненасытным с самого начала".

Всего в регионе были эвакуированы около 600 человек из восьми городов, а также из дома престарелых.

В настоящее время четыре вертолета и около 600 пожарных и военных борются с пламенем.

В испанской метеослужбе AEMET отмечают, что быстрому распространению огня поспособствовали неблагоприятные погодные условия. Когда пожар начался, температура воздуха составляла около 25 градусов по Цельсию, а относительная влажность упала ниже 30%.