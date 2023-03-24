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Дальнее зарубежье 24.03.2023 15:30

Глава МИД ФРГ рекомендует Грузии заняться реформами и преодолеть поляризацию в обществе

Находящаяся в Тбилиси с первым официальным визитом глава МИД ФРГ Анналена Бербок порекомендовала Грузии заняться проведением необходимых на пути интеграции в Евросоюз реформ и преодолеть внутриполитическую поляризацию.

"В процессе присоединения (к ЕС) необходимы верховенство закона и соблюдение демократических стандартов. Неотъемлемой частью реализации демократии является умение слушать, прислушиваться даже тогда, когда мнения радикально отличаются друг от друга, в том числе и в обществе. Поэтому после отзыва законопроектов об иностранных агентах задача политики теперь состоит в том, чтобы преодолеть поляризацию, восстановить доверие и с полной уверенностью проводить реформы", - заявила Бербок в пятницу на совместном с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили брифинге.

Она подчеркнула, что Грузии реформы необходимы, чтобы страна смогла вступить в ЕС.

"Правительство Грузии не может стать членом Евросоюза без гражданского общества, и наоборот", - отметила министр. По ее словам, Германия хочет внести вклад в решение этого вопроса.

Бербок также заявила, что Германия хочет видеть Грузию в составе ЕС.

"Поэтому я приехала в Грузию с конкретным посылом. Мы хотим видеть Грузию в Европейском Союзе, мы хотим, чтобы Грузия обогатила Европейский Союз. Мы поддержим вас на этом пути. У вас есть друзья в Брюсселе и Берлине, на которых вы можете положиться", - сказала она.

В свою очередь, глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на брифинге выразил надежду, что в Европе справедливо оценят прогресс Грузии в выполнении 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.

По его словам, в Грузии рассматривают данный визит главы МИД ФРГ как подтверждение политической поддержки.

"Мы ценим, что Германия поддерживает стремления Грузии и европейский выбор. На встрече мы еще раз подчеркнули историческую важность придания Грузии европейской перспективы, что укрепило бы безусловную принадлежность Грузии к Европе и формально проложило путь стране к членству в ЕС", - сказал Дарчиашвили.

Бербок в Тбилиси планирует встретиться с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.

Первую встречу в рамках визита она провела в пятницу с представителями неправительственных организаций. Представители НПО рассказали журналистам после встречи, что была затронута тема недавних событий в Тбилиси (акций протеста 7-9 марта) и законопроектов об иностранных агентах, которые в итоге были отозваны парламентом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, МИД, РЕКОМЕНДАЦИИ


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