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Дальнее зарубежье 26.03.2023 22:26

Париж призвал Москву пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси

Франция призвала Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси, говорится в заявлении французского МИД, опубликованном в воскресенье.

"Франция осуждает заявление президента России о заключенном между Россией и Белоруссией соглашении о размещении там ядерного оружия", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что "это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

"Франция подтверждает важность, которую она придает соблюдению декларации от 3 января 2022 г., одобренной Владимиром Путиным и всеми главами государств и правительств "Большой пятерки" о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений. Мы призываем Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение", - говорится в заявлении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АТОМ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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