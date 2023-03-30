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Внешняя политика 30.03.2023 17:12

Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам

Азербайджан обсуждает вопрос вступления страны в Международный совет по оливкам (International Olive Council, IOC).

Как сообщает министерство экономики Азербайджана, этот вопрос стал предметом обсуждения между первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и исполнительным директором IOC Абдуллятифом Хедирой.

Обсуждения прошли в Мадриде.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным тенденциям, наблюдаемых в производстве и поставках оливок, а также процесс вступления Азербайджана в IOC. Стороны также обменялись мнениями о возможностях обмена опытом и сотрудничества в рамках этой организации в будущем», - подчеркивается в информации.

IOC - это межправительственная организация государств, которые производят оливки или продукты, полученные из маслин, такие как оливковое масло. Штаб-квартира находится в Мадриде (Испания).

Б.Рустамбеков

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Тэги: IOC, ЧЛЕНСТВО, ОБСУЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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