Азербайджан обсуждает вступление в Международный совет по оливкам

Азербайджан обсуждает вопрос вступления страны в Международный совет по оливкам (International Olive Council, IOC).
Как сообщает министерство экономики Азербайджана, этот вопрос стал предметом обсуждения между первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым и исполнительным директором IOC Абдуллятифом Хедирой.
Обсуждения прошли в Мадриде.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным тенденциям, наблюдаемых в производстве и поставках оливок, а также процесс вступления Азербайджана в IOC. Стороны также обменялись мнениями о возможностях обмена опытом и сотрудничества в рамках этой организации в будущем», - подчеркивается в информации.
IOC - это межправительственная организация государств, которые производят оливки или продукты, полученные из маслин, такие как оливковое масло. Штаб-квартира находится в Мадриде (Испания).
Б.Рустамбеков
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