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ТЭК 31.03.2023 15:54

Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии пройдет на следующей неделе в Баку

Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии состоится в Баку 3 апреля.

Организаторами форума выступают министерство энергетики Азербайджана и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), говорится в сообщении Минэнерго.

На форуме будут рассмотрены возможности сотрудничества двух стран в сфере возобновляемой энергии, обсуждены долгосрочные планы по проектам «зеленой» энергии, проекты «зеленого водорода», текущая ситуация в производстве электроэнергии, внедрение технологий «чистой энергии».

В рамках мероприятия также планируется проведение деловых встреч с участием азербайджанских и американских компаний.

Н.Аббасова

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА/ЗЕЛЕНАЯ, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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