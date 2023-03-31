Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии пройдет на следующей неделе в Баку

Азербайджано-американский форум по «зеленой» энергии состоится в Баку 3 апреля.

Организаторами форума выступают министерство энергетики Азербайджана и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), говорится в сообщении Минэнерго.

На форуме будут рассмотрены возможности сотрудничества двух стран в сфере возобновляемой энергии, обсуждены долгосрочные планы по проектам «зеленой» энергии, проекты «зеленого водорода», текущая ситуация в производстве электроэнергии, внедрение технологий «чистой энергии».

В рамках мероприятия также планируется проведение деловых встреч с участием азербайджанских и американских компаний.

Н.Аббасова