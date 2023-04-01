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Транспорт и связь 01.04.2023 01:17

Перевозки по МТК «Север-Юг» удвоились в первом квартале 2023 года – эксперт

Развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», несмотря на активность, пока не делает его серьезной альтернативой существовавшим до недавних пор маршрутам из-за низкой емкости и сложностей в сотрудничестве с государствами-партнерами, считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, по его словам, тем не менее МТК «Север-Юг» переживает бурное развитие: в первом квартале 2023 года рост грузоперевозок прогнозируется вдвое — до 2,3 млн тонн, в том числе на его западной ветке — в 2 раза, Транскаспийской — в 3 раза, восточной — в 33 раза.

«Если по итогам года здесь будет перевезено 10 млн тонн, это будет достижение. (…) Потенциал у направления, безусловно, есть. Иранцы, например, заявляют, что готовы переваливать 20-25 млн т. Развитие коридора требует инвестиций, но делать на него ставку пока преждевременно», - считает эксперт.

Одна из основных проблем — это разница в организации бизнеса и менталитета. «С Ираном и государствами Центральной Азии у нас (РФ – ИФ) очень низкая среда цифрового взаимодействия. Мы не имеем возможности получать оперативную и достоверную информацию о грузе, находящемся в пути по их территории. По некоторым отправкам мы видим рост просрочки в 5-6 раз. А ускорить процесс, допустим, административными методами, очень сложно», - подчеркивает он.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОРИДОР, ПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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