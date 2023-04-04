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Внутренняя политика 04.04.2023 17:13

Алиев назначил Инама Керимова председателем Верховного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Инама Керимова от должности министра сельского хозяйства.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Другим распоряжением, Алиев назначил Керимова председателем Верховного суда Азербайджана.

Инам Керимов родился 6 июня 1977 года в Баку. В 2012-2018гг возглавлял Госагентство ASAN, 21 апреля 2018 года был назначен министром сельского хозяйства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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