Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям сотрудничества в энергетике - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям энергетического сотрудничества.

«Мы (Азербайджан и Грузия – ИФ) будем активно работать на новых направлениях сотрудничества в сфере энергетики. Вернее, эта работа уже началась», - сказал Алиев в пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана).

Президент отметил, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а в феврале 2023 года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «зеленой» энергии. «Это – широкомасштабный проект (поставки электроэнергии в Европу – ИФ) и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии», - подчеркнул он.

Алиев также коснулся деятельности компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в Грузии. «SOCAR многие годы успешно функционирует в Грузии. По предоставленной мне вчера информации, SOCAR проложила в Грузии газовые линии протяженностью 11 тыс. километров и, таким образом, обеспечивает природным газом свыше 830 тысяч абонентов», - отметил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов