В Белграде в конце апреля пройдет МПК Азербайджан-Сербия

В Белграде 28 апреля 2023 года состоится 7-ое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Согласно информации, в рамках заседания МПК также состоится сербско-азербайджанский бизнес-форум, для участия которого AZPROMO призвало заинтересованных азербайджанских предпринимателей отправить в Агентство заявки до 17 апреля.
Х.Насирзаде
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