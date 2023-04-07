В Белграде в конце апреля пройдет МПК Азербайджан-Сербия

В Белграде 28 апреля 2023 года состоится 7-ое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно информации, в рамках заседания МПК также состоится сербско-азербайджанский бизнес-форум, для участия которого AZPROMO призвало заинтересованных азербайджанских предпринимателей отправить в Агентство заявки до 17 апреля.





Х.Насирзаде