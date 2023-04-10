Уставный капитал Azerkosmos увеличивается на 8%

Кабинет министров Азербайджана утвердил изменения в Устав Космического Агентства Азербайджана (Azerkosmos).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно изменениям, уставный капитал Azerkosmos увеличивается с 272 млн 605,880 тыс. манатов до 295млн 605,880 тыс. манатов, т.е. на 23 млн манатов или на 8,4%.

Соответствующее постановление подписал 8 апреля 2023 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова