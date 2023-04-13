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Внешняя политика 13.04.2023 17:05

Азербайджан заинтересован в инвестициях в БиГ - Алиев

Азербайджан и Босния и Герцеговина (БиГ) создадут совместную комиссию по экономическим вопросам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Подписанная сегодня Совместная декларация подразумевает также и создание совместной комиссии по экономическим вопросам. По результатам сегодняшних переговоров согласовано также создание рабочей группы по конкретным проектам. В ближайшее время по этим направлениям будут сделаны определенные шаги», - сказал Алиев в четверг в Сараево, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с председателем Президиума БиГ Желькой Цвиянович.

Президент также отметил, что на повестке дня двух стран – увеличение взаимного товарооборота.

«Мы также попросили, чтобы нам представили конкретные инвестиционные проекты. Мы рассмотрим эти проекты и в кратчайшие сроки дадим свой ответ. Мы заинтересованы в инвестициях в вашу страну», - сказал глава государства.

Алиев в то же время подчеркнул, что необходимо провести исследования по всем направлениям сотрудничества в сфере транспорта. «Азербайджан по проекту Среднего коридора на своей территории реализовал все необходимые инфраструктурные проекты, в то же время страна вкладывает большие инвестиции по созданию транспортной инфраструктуры в других странах. Поэтому, считаю, что транспортные связи между Южным Кавказом и Балканскими странами будут полезными для всех», - отметил президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, БИГ, ЭКОНОМИКА


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