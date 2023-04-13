Баку и Сараево будут регулярно проводить политические консультации - Алиев

Президент Азербайджана прокомментировал декларацию о стратегическом партнерстве с Боснией и Герцеговиной (БиГ), подписанную в четверг по итогам переговоров на высшем уровне в Сараево.

«Отношения стратегического партнерства - это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности», - сказал Алиев в среду по итогам переговоров с председателем Президиума БиГ Желькой Цвиянович.

Он выразил уверенность в том, что Босния и Герцеговина и Азербайджан «и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова».

Алиев добавил, что «сегодня начинается новая страница наших отношений». «Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего развития», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Баку и Сараево будут регулярно проводить политические и дипломатические консультации.

Р.Керимов