Баку и Сараево будут регулярно проводить политические консультации - Алиев

Президент Азербайджана прокомментировал декларацию о стратегическом партнерстве с Боснией и Герцеговиной (БиГ), подписанную в четверг по итогам переговоров на высшем уровне в Сараево.
«Отношения стратегического партнерства - это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности», - сказал Алиев в среду по итогам переговоров с председателем Президиума БиГ Желькой Цвиянович.
Он выразил уверенность в том, что Босния и Герцеговина и Азербайджан «и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова».
Алиев добавил, что «сегодня начинается новая страница наших отношений». «Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего развития», - отметил он.
Президент подчеркнул, что Баку и Сараево будут регулярно проводить политические и дипломатические консультации.
Р.Керимов
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