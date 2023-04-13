Президент Бразилии предлагает выбрать альтернативную доллару валюту для торговли между странами БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил выбрать альтернативную доллару валюту для использования ее в торговле между странами БРИКС, передает в четверг портал G1.
"Почему такой банк как БРИКС не может иметь валюту, которая бы использовалась в торговых отношениях Бразилии и Китая, Бразилии и других стран БРИКС. Это сложно, потому что некоторые к такому не привыкли", - сказал он в ходе церемонии инаугурации Дилмы Русеф на посту руководителя Нового банка развития (банка БРИКС) в Шанхае.
Лула да Силва добавил, что и другие страны могли бы активнее использовать свои собственные валюты в торговле, без использования доллара.
"Кто решил, что именно доллар станет валютой для расчетов после золота? Почему не иена, почему не реал, почему не песо? Потому что когда-то наши валюты были слабыми и не имели ценности в других странах", - подчеркнул он.
G1 напоминает, что ранее ЦБ Бразилии объявил о заключении соглашения с китайским ЦБ о прямой конвертации валют двух стран при совершении коммерческих операций, без посредничества доллара.
Доллар является одним из мировых платёжных средств уже почти 80 лет, это произошло в результате Бреттон-Вудской конференции в штате Нью-Гэмпшир в 1944 году. Тогда странами было подписано соглашение, заложившее основы новой системы организации денежных отношений и банковской деятельности в мире. Были созданы Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Доллар США стал одним из мировых платежных средств, наряду с золотом.
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