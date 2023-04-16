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Дальнее зарубежье 16.04.2023 20:00

Еврокомиссия заявила, что иициативы Польши и Венгрии об ограничениях на импорт зерна из Украины неприемлемы

В Европейской комиссии заявляют о неприемлемости самостоятельных решений Польши и Венгрии об ограничениях на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии, опубликованном агентством Reuters в воскресенье.

"В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы... В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит будет разрешен. В течение недели польские общественные организации активно обсуждали качество украинского зерна и создали следственную группу по расследованию его продаж на внутреннем рынке.

Вслед за Польшей Венгрия запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины до 30 июня 2023 года.

Всего 6 стран ЕС обратились к Еврокомиссии с проблемами из-за экспорта через их страны украинской сельхозпродукции.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский заявил, что в ходе переговоров с Брюсселем будет говорить о необходимости продления зоны свободной торговли с ЕС, которая действует до конца 2023 года. Он выразил надежду, что европейские политики с пониманием отнесутся к просьбе Украины, учитывая европейский вектор развития и сложную ситуацию, в которой находится страна из-за войны.

В.Алиев

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Тэги: ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ПОСТАВКИ, ЕВРОКОМИССИЯ

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