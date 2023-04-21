Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров 20 апреля провел в Баку встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

«В ходе переговоров была подчёркнута позитивная динамика развития азербайджано-узбекского сотрудничества за последние несколько лет, что стало возможным благодаря доверительным отношениям и постоянному диалогу лидеров двух государств. Отмечена высокая эффективность состоявшегося в феврале текущего года в г.Ташкенте 1-го межрегионального форума двух стран, придавшего большой импульс наращиванию взаимодействия по широкому спектру направлений», - отмечает Минэкономики Азербайджана.

В свою очередь, Мининвестиций Узбекистана отмечает, что стороны сфокусировали внимание на перспективах углубления сотрудничества в сфере взаимных инвестиций. Подчеркивалось, что особую роль в данном процессе призван сыграть создаваемый Узбекско-Азербайджанский инвестиционный фонд.

«Достигнута договорённость об организации по опыту Узбекистана хлопково-текстильных кластеров полного цикла производства в Азербайджане. Также рассмотрен ход продвижения ранее согласованных проектов в сферах шелководства и машиностроения», - подчеркивается в информации.

Что касается взаимной торговли, то ее объемы намечено увеличить до $1 млрд.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития отношений в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспорта, транзита и других направлениях.

«По итогам встречи выражена взаимная готовность к продолжению сотрудничества и выработан формат активного взаимодействия в целях создания наиболее благоприятных условий для развития торговых отношений между двумя странами», - отмечает Мининвестиций.

Р.Ахмедов