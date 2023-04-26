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Оборона 26.04.2023 11:58

Флаг Азербайджана поднят на новом пограничном пункте пропуска на границе с Арменией - ГПС

Государственная пограничная служба Азербайджана в среду сообщила о проведении церемонии поднятия флага страны на новом пограничном пункте пропуска на границе с Арменией - в начале дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги).

«На новом пункте состоялась церемония поднятия флага Азербайджана, отдан рапорт президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву», - говорится в сообщении.

Соответствующие видеокадры опубликованы в среду на YouTube-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, 23 апреля подразделения ГПС установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Р.Керимов

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Тэги: ГПС, ЛАЧИН, АРМЕНИЯ

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