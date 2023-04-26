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Внешняя политика 26.04.2023 18:44

Азербайджан эвакуирует своих граждан из Судана

Азербайджан проводит эвакуацию 26 граждан страны из Судана, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"В настоящее время при поддержке Турции проводится эвакуация через третью страну 26 граждан Азербайджана, местонахождение которых определено в Судане", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, постоянно и временно проживающим в Судане, не выезжать в районы сосредоточения вооруженных сил, по возможности оставаться дома или в безопасных местах, а всем остальным своим гражданам воздержаться от посещения этой страны.

Проживающих в Судане граждан страны попросили связаться по вопросам эвакуации, равно как и по другим вопросам, с посольством Азербайджана в Египте (горячая линия азербайджанской дипмиссии в Каире: +201010271387).

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СУДАН, ЭВАКУАЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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