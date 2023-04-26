Азербайджан эвакуирует своих граждан из Судана

Азербайджан проводит эвакуацию 26 граждан страны из Судана, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"В настоящее время при поддержке Турции проводится эвакуация через третью страну 26 граждан Азербайджана, местонахождение которых определено в Судане", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, постоянно и временно проживающим в Судане, не выезжать в районы сосредоточения вооруженных сил, по возможности оставаться дома или в безопасных местах, а всем остальным своим гражданам воздержаться от посещения этой страны.

Проживающих в Судане граждан страны попросили связаться по вопросам эвакуации, равно как и по другим вопросам, с посольством Азербайджана в Египте (горячая линия азербайджанской дипмиссии в Каире: +201010271387).

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.

Р.Керимов