Шахбазов возглавит делегацию Азербайджана на заседании рабгруппы с Албанией в Тиране

Первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству состоится 4 мая в Тиране (Албания). «Азербайджан на мероприятии будет представлять делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана. По данным ведомства, в ходе заседания планируется обсудить вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами и возможностей в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, коммуникационной, культурной, туристической и других сферах. Н.Аббасова

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