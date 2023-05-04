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Карабах 04.05.2023 15:02

Гасанов обсудил с Ленцовым оперативную обстановку в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг принял в Баку нового командующего российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, генерал-полковника Александра Ленцова.

«В ходе встречи стороны обсудили оперативную обстановку в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцированы российские миротворцы», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАСАНОВ, ЛЕНЦОВ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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