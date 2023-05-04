Гасанов обсудил с Ленцовым оперативную обстановку в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг принял в Баку нового командующего российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, генерал-полковника Александра Ленцова.
«В ходе встречи стороны обсудили оперативную обстановку в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцированы российские миротворцы», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.
Х.Насирзаде
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