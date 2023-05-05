ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана налаживают сотрудничество

Компания «ADY Container» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает «ADY Container».
Документ подписан в рамках II Международной выставки-конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023» в Ашхабаде.
В компании отметили, что «новая платформа сотрудничества внесет важный вклад в эффективную и динамичную организацию контейнерных перевозок в Евразии».
В рамках конференции также состоялась очередная встреча операторов железных дорог стран-участниц международного мультимодального маршрута CASCA+, где были обсуждены перспективы развития транзитных возможностей.
Б.Рустамбеков
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