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Транспорт и связь 05.05.2023 12:21

ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана налаживают сотрудничество

Компания «ADY Container» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает «ADY Container».

Документ подписан в рамках II Международной выставки-конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023» в Ашхабаде.

В компании отметили, что «новая платформа сотрудничества внесет важный вклад в эффективную и динамичную организацию контейнерных перевозок в Евразии».

В рамках конференции также состоялась очередная встреча операторов железных дорог стран-участниц международного мультимодального маршрута CASCA+, где были обсуждены перспективы развития транзитных возможностей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ADY/CONTAINER, МЕМОРАНДУМ, ТУРКМЕНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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