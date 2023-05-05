ADY Container и Транспортно-логистический центр Туркменистана налаживают сотрудничество

Компания «ADY Container» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») и Транспортно-логистический центр Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает «ADY Container».

Документ подписан в рамках II Международной выставки-конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023» в Ашхабаде.

В компании отметили, что «новая платформа сотрудничества внесет важный вклад в эффективную и динамичную организацию контейнерных перевозок в Евразии».

В рамках конференции также состоялась очередная встреча операторов железных дорог стран-участниц международного мультимодального маршрута CASCA+, где были обсуждены перспективы развития транзитных возможностей.

Б.Рустамбеков