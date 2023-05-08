Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8774 RUR   0.0219 GBR   2.1509 TRY   0.0872

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 71.34 +2.78 Brent 75.30 +2.80

Финансы 08.05.2023 12:12

Йеллен предупредила о тяжелых последствиях затягивания решения проблемы лимита госдолга США

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.

"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала Йеллен в интервью ABC.

Ранее в этом месяце она заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала Йеллен, выступая на ABC в воскресенье. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".

Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.

Во вторник президент США проведет встречу в Белом доме с лидерами обеих палат Конгресса для обсуждения вопроса потолка госдолга - это будут первые предметные переговоры за последние несколько месяцев.

Республиканцы в Палате представителей 26 апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

На вопрос, может ли Байден повысить потолок госдолга в обход Конгресса, воспользовавшись соответствующей поправкой к Конституции США, Йеллен ответила, что ситуация "не должна дойти до этой точки".

"Это будет конституционный кризис", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДОЛГ, ПОТОЛОК, МИНФИН


Похожие новости


Минфин США останется без средств к началу июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга - Йеллен Байден намерен обсудить проблему госдолга с лидерами конгресса Байден обсудил со спикером палаты представителей США вопросы госдолга и предотвращения дефолта - Белый дом Госдолг США впервые превысил $30 трлн Палата представителей одобрила повышение лимита госдолга США Минфин США может остаться без средств после 15 декабря без повышения лимита госдолга - Йеллен Йеллен вновь призвала Конгресс США быстрее решить проблему лимита госдолга Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - СМИ Палата представителей Конгресса США поддержала повышение лимита госдолга Йеллен вновь призвала Конгресс повысить лимит госдолга США для предотвращения катастрофы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az