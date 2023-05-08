Йеллен предупредила о тяжелых последствиях затягивания решения проблемы лимита госдолга США

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.

"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала Йеллен в интервью ABC.

Ранее в этом месяце она заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала Йеллен, выступая на ABC в воскресенье. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".

Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.

Во вторник президент США проведет встречу в Белом доме с лидерами обеих палат Конгресса для обсуждения вопроса потолка госдолга - это будут первые предметные переговоры за последние несколько месяцев.

Республиканцы в Палате представителей 26 апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

На вопрос, может ли Байден повысить потолок госдолга в обход Конгресса, воспользовавшись соответствующей поправкой к Конституции США, Йеллен ответила, что ситуация "не должна дойти до этой точки".

"Это будет конституционный кризис", - сказала она.