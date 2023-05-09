Azerkosmos и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве

Космическое агентство Азербайджана «Azerkosmos» и компания «SpaceX» (США) подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно соглашению, между «Azerkosmos» и «SpaceX» достигнута договоренность о перепродаже на территории Азербайджана услуги широкополосного спутникового интернета «Starlink».

Услугами спутникового интернета «Starlink», которые уже успешно опробованы в нашей стране компанией «Azerkosmos», смогут пользоваться пользователи на море, на суше, на железных дорогах и других транспортных путях, в рабочих и информационных центрах в отдаленных районах, с недостаточным интернет-покрытием.

Б.Рустамбеков