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Транспорт и связь 09.05.2023 13:33

Azerkosmos и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве

Космическое агентство Азербайджана «Azerkosmos» и компания «SpaceX» (США) подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно соглашению, между «Azerkosmos» и «SpaceX» достигнута договоренность о перепродаже на территории Азербайджана услуги широкополосного спутникового интернета «Starlink».

Услугами спутникового интернета «Starlink», которые уже успешно опробованы в нашей стране компанией «Azerkosmos», смогут пользоваться пользователи на море, на суше, на железных дорогах и других транспортных путях, в рабочих и информационных центрах в отдаленных районах, с недостаточным интернет-покрытием.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, SPACEX, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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