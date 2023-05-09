Azerkosmos и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве

Космическое агентство Азербайджана «Azerkosmos» и компания «SpaceX» (США) подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно соглашению, между «Azerkosmos» и «SpaceX» достигнута договоренность о перепродаже на территории Азербайджана услуги широкополосного спутникового интернета «Starlink».
Услугами спутникового интернета «Starlink», которые уже успешно опробованы в нашей стране компанией «Azerkosmos», смогут пользоваться пользователи на море, на суше, на железных дорогах и других транспортных путях, в рабочих и информационных центрах в отдаленных районах, с недостаточным интернет-покрытием.
Б.Рустамбеков
На международных учениях «Анатолийский орел-2023» выполнены очередные задачи
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шуше
Алиев и Пашинян вскоре встретятся в Москве - посол РФ в Ереване
Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей
Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд
АБР прогнозирует рост численности населения Азербайджана к 2050г почти до 11 млн человек
Алиев посещает Cальянский район
Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету антироссийских санкций
США выделяют Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд
Коридор для вывоза сельхозпродукции с Украина в рамках "зерновой сделки" вновь действует - Минобороны Турции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС