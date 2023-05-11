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Регион 11.05.2023 10:29

Блинкен и Мишель обсудили возможности поддержки мира между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в среду обсудили возможности поддержки мира между Арменией и Азербайджаном, сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен сегодня (в среду - ИФ) провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Блинкен и Мишель подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Они также обсудили возможности для поддержания устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - сообщил Миллер, слова которого приводятся в пресс-релизе Госдепа США.

Как сообщалось ранее, главы МИД Азербайджана и Армении 1-4 мая провели в США переговоры по мирному договору.

В Брюсселе 14 мая состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с участием Шарля Мишеля, на которой будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Р.Керимов

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Тэги: ГОСДЕП, ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ

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