ЦБ Азербайджана утвердил Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках до 2027г

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил «Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках», рассчитанную на 2023-2026гг.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по информации Центробанка, Стратегия принята с целью обеспечения финансовой стабильности в стране, а также внедрения адекватных механизмов контроля против киберугроз и рисков.
«Видение настоящей Стратегии заключается в укреплении киберустойчивости финансовых рынков страны на фоне возрастающих киберугроз для обеспечения финансовой стабильности», - подчеркивает Центробанк.
Стратегия включает 5 приоритетов: укрепление нормативно-правовой базы для информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках; укрепление культуры управления киберрисками на финансовых рынках; формирование системы управления информационными технологиями в целях повышения уровня кибербезопасности на финансовых рынках; повышение киберустойчивости на финансовых рынках; формирование культуры информационной безопасности и кибербезопасности на финансовых рынках.
ЦБ отмечает, что Стратегия разработана при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).
Х.Насирзаде
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