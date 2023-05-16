Структура Мелиорации и водного хозяйства направит свыше 5,6 млн манатов на подготовку ТЭО восстановления водного хозяйства в Восточном Зангезуре

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит 5 млн 648,039 тыс. манатов на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектной документации по восстановлению мелиорации и водного хозяйства в Восточном Зангезуре.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с ООО «PROMOR» подписан контракт на подготовку ТЭО и проектно-сметной документации по восстановлению мелиорации и водного хозяйства в Лачинском и Кяльбаджарском районах.

Сумма контракта – 1 млн 909,948 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с азербайджанским филиалом компании «SU İŞ PROJE MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK LİMİTED» на подготовку ТЭО и проектно-сметной документации по восстановлению мелиорации и водного хозяйства в Губадлинском районе.

Сумма контракта – 1 млн 690,201 тыс. манатов.

Третий контракт подписан с азербайджанским филиалом компании «SU PEK PROJE VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ» на подготовку ТЭО и проектно-сметной документации по восстановлению мелиорации и водного хозяйства в Зангиланском районе.

Сумма контракта – 2 млн 47,89 тыс. манатов.

По условиям контрактов, подрядчики должны выполнить данные работы в течение 365 дней.

Б.Рустамбеков