Штат Государственной миграционной службы Азербайджана увеличен до 757 единиц

Штат Государственной миграционной службы Азербайджана увеличен с 655 до 757 человек. Соответствующие изменения в штате ведомства утверждены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Согласно распоряжению главы государства, в структуре ведомства создается Главное региональное миграционное управление Нахчывана. Р.Ахмедов

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