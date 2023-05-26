Azercell увеличил в 2022г чистую прибыль на 6%

Чистая прибыль оператора сотовой связи в Азербайджане ООО «Azercell Telecom» за 2022 год составила 128,839 млн манатов ($75,8 млн по текущему курсу), что на 6,3% выше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финотчетности, доходы компании в 2022 году составили 531,822 млн манатов (рост на 8,1%), расходы - 362,528 млн манатов (рост на 5,5%).

Операционная прибыль по итогам 2022 года составила 169,294 млн манатов (рост на 14,1%).

Прибыль до налогообложения составила 171,406 млн манатов (рост на 15,6%). При этом в 2022 году компания выплатила налога на прибыль на сумму 42,567 млн манатов (рост на 56,9%). В результате чистая прибыль за отчетный год составила 128,839 млн манатов.

Активы Azercell в 2022 году увеличились на 12,1% - до 1 млрд 20,182 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества увеличились на 23,9% - до 692,129 млн манатов, краткосрочные сократились на 6,7% - до 328,053 млн манатов.

Обязательства компании сократились на 3,3% - до 187,385 млн манатов.

Капитал Azercell увеличился на 16,3%, до 832,797 млн манатов. При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2023 года оценивается в 790,317 млн манатов (рост на 17,3%).

Уставный капитал общества в 2022 году не изменился - 42,08 млн манатов.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании превышает 5 млн. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 48,2%. В настоящее время географический охват компании по стране составляет 94,6%, охват населения находится на уровне 98,4%.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания «Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dış Ticaret A.S,», в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова