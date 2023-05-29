Шольц пригласил Эрдогана в Берлин для обсуждения перспектив сотрудничества

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поздравил его с переизбранием на этот пост и предложил ему приехать в Берлин для обсуждения различных аспектов сотрудничества двух стран.

"В частности, Шольц и Эрдоган хотят работать над благоприятным развитием обстановки в восточной части Средиземного моря, над актуальными решениями, которые предстоит принять НАТО, и над отношениями Турции с ЕС", - говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"С этой целью канцлер пригласил переизбранного президента Турции совершить визит в Берлин", - отмечается в документе.

В воскресенье вечером в ЦИК Турции подтвердили, что Эрдоган победил во втором туре президентских выборов. Глава ЦИК Ахмет Инер объявил, что, согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней Эрдоган получает 52,1% голосов, и таким образом он переизбран на новый срок.

Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.