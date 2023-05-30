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Финансы 30.05.2023 12:17

Bank Respublika увеличил в 2022г активы по МСФО на 28%, прибыль – в 2,6 раза

Азербайджанский «Bank Respublika» увеличил в 2022 году активы по МСФО на 28,4% - до 1 млрд 464,954 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно аудированному финансовому отчету банка, кредитный портфель банка на конец отчетного периода составляет 959,544 млн манатов (рост на 34,2%).

Обязательства банка на начало 2023 года составляют 1 млрд 364,809 млн манатов (рост на 29,6%), из них депозиты – 999,725 млн манатов (рост на 21,5%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 100,145 млн манатов (рост на 13,6%), уставный капитал – 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2022 году составила 23,98 млн манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом – ИФ).

Согласно финотчетности, в 2022 году изменилась доля трех акционеров банка. В частности, основной акционер банка – Натиг Гулиев – сократил свою долю в капитале до 63,29% (ранее 67,75%). В тоже время Эльчин Гулиев увеличил долю в капитале до 18,46% (ранее 15,06%), Намик Гулиев – до 8,47% (ранее 7,41%).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, МСФО, АКТИВЫ


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