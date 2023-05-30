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Транспорт и связь 30.05.2023 13:03

Казахстан к 2025г откроет 25 новых международных авиамаршрутов

Казахстан в текущем году откроет 8 новых международных маршрутов, к 2025 году планируется еще 17, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"После пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап развития. Увеличивается число пассажиров, восстанавливаются ранее существовавшие рейсы, открываются новые направления. Только в этом году добавятся 8 международных маршрутов", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник в Астане.

По словам премьера, к 2025 году начнутся полеты еще в 17 городов, включая рейсы в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену, Париж.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАРЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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