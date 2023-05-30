Казахстан к 2025г откроет 25 новых международных авиамаршрутов

Казахстан в текущем году откроет 8 новых международных маршрутов, к 2025 году планируется еще 17, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"После пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап развития. Увеличивается число пассажиров, восстанавливаются ранее существовавшие рейсы, открываются новые направления. Только в этом году добавятся 8 международных маршрутов", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник в Астане.

По словам премьера, к 2025 году начнутся полеты еще в 17 городов, включая рейсы в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену, Париж.