Казахстан к 2025г откроет 25 новых международных авиамаршрутов

Казахстан в текущем году откроет 8 новых международных маршрутов, к 2025 году планируется еще 17, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
"После пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап развития. Увеличивается число пассажиров, восстанавливаются ранее существовавшие рейсы, открываются новые направления. Только в этом году добавятся 8 международных маршрутов", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник в Астане.
По словам премьера, к 2025 году начнутся полеты еще в 17 городов, включая рейсы в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену, Париж.
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