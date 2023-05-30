Власти Дании планируют выделить более $20 млрд на оборону в ближайшие 10 лет

Власти Дании намерены выделить около $21 млрд на расходы на оборону в ближайшие 10 лет, сообщают во вторник европейские СМИ.

Согласно плану правительства, объем оборонных расходов, которые сейчас составляют около $3,9 млрд в год, будет прогрессивно увеличиваться к 2033 году. Так, в следующем году оборонный бюджет будет увеличен примерно на $1 млрд.

Кроме того, Копенгаген планирует выделить около $3,1 млрд на военную помощь Украине в течение пяти лет.

"Мы должны в большей мере иметь возможность соответствовать требованиям и ожиданиям, которые у НАТО и союзников есть в отношении Дании. Для этого требуются значительные инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы нести нашу долю ответственности", - сказал исполняющий обязанности главы Минобороны Дании Троельс Лунд Поулсен.

В прошлом году Дания пообещала нарастить расходы на оборону и достигнуть установленной НАТО цели в 2% ВВП к концу 2030 года.