Дания с 2025 года намерена выделять 2% ВВП на оборонные цели

Дания планирует с 2025 года выделять 2% ВВП на оборонные цели и существенно увеличить срок службы в армии по призыву, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
"Мы укрепляем армию, так как это поможет избежать войны", - заявила она на пресс-конференции, представляя план инвестиций в военный потенциал страны в период с 2024 по 2028 годы.
На том, чтобы страны тратили не менее 2% ВВП на оборонные нужды уже много лет настаивают в НАТО.
Датский премьер отметила, что Дания и другие страны европейского континента, состоящие в НАТО, по ее мнению, уже долгие годы "хромают" в сфере обороны, и не могут зависеть в ней от других партнеров.
Кроме того, она сообщила, что власти Дании планируют увеличить срок службы в армии с четырех до 11 месяцев. Кроме того, премьер подчеркнула, что считает нужным призывать в армию не только мужчин, но и женщин.
Говоря об обстановке в мире, премьер заявила, что в настоящее время не видит прямой военной угрозы для Дании.
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