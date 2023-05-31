Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком

Парламент Кыргызстана в третьем чтении принял законопроект о государственном языке, предусматривающий ограничение для работы на госслужбе для граждан, не владеющих кыргызским. Решение принято на пленарном заседании в среду.
Конституционный проект закона поддержали 69 депутатов.
Законопроект о госязыке устанавливает правовые основы применения кыргызского языка, осуществления языковой политики, обязанности государственных органов и местного самоуправления в создании условий для их развития.
Документом определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком на среднем уровне (В1) и применять его при исполнении служебных обязанностей - государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.
Кроме того, телерадиокомпании должны производить более половины контента на кыргызским языке, а также на кыргызоязычных версиях веб-сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.
Согласно Конституции Кыргызстана, кыргызский язык имеет статус государственного, русский - статус официального языка.
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