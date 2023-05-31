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ТЭК 31.05.2023 14:50

Азербайджан и Maire Tecnimont договорились укреплять сотрудничество в сфере «зеленой» энергии и энергоэффективности

Министерство энергетики Азербайджана итальянская компания Maire Tecnimont договорились о сотрудничестве в области энергоперехода.

"Министерство энергетики Азербайджана и Maire Tecnimont в среду в рамках "Baku Energy Week" подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетического перехода. Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и главный исполнительный директор и главный операционный директор компании Алессандро Бернини", - говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ведомства, целью Меморандума является укрепление сотрудничества по вопросам энергетики, в том числе возобновляемой энергии, перехода на "зеленую" энергию и энергоэффективности.

Документ также включает изучение возможностей сотрудничества в таких областях, как низкоуглеродные технологии, производство энергии из отходов, "зеленый водород", биотопливо, а также снижение выбросов метана.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, MAIRETECNIMONT, МЕМОРАНДУМ

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