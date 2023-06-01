Азербайджан подписал с China Gezhouba Group Overseas Investment меморандум о реализации ВИЭ-проектов мощностью 2 ГВт

Минэнерго Азербайджана подписало с китайской «China Gezhouba Group Overseas Investment» Меморандум намерений о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 2 ГВт. Об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в твиттере. Подробностей проектов он не привел. Как сообщалось ранее, власти Азербайджана за последние два года подписали с различными иностранными компаниями меморандумы намерений и другие документы по реализации проектов в сфере ВИЭ общей мощностью 25 ГВт. Р.Ахмедов

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