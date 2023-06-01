Азербайджан и Кувейт обсудили сотрудничество в ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял посла Кувейта в Баку Абдуллу Мохаммеда Альмоведа.
«Стороны на встрече обсудили перспективы сотрудничества в военной-технической сфере (ВТС)», сообщает Миноборонпром.
Кроме этого, стороны отметили важность сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
Р.Ахмедов
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