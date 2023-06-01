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Внешняя политика 01.06.2023 17:22

Азербайджан и Кувейт обсудили сотрудничество в ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял посла Кувейта в Баку Абдуллу Мохаммеда Альмоведа.

«Стороны на встрече обсудили перспективы сотрудничества в военной-технической сфере (ВТС)», сообщает Миноборонпром.

Кроме этого, стороны отметили важность сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Р.Ахмедов

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Тэги: КУВЕЙТ, МИНОБОРОНПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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