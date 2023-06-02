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ТЭК 02.06.2023 18:02

Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Актау-Батуми - Токаев

Казахстан увеличит экспорт нефти по маршруту Актау - Батуми в среднесрочной перспективе, а также объемы прокачки через трубопроводы Транскаспийского маршрута, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Чолпон-Ате в пятницу.

Он напомнил, что уже договорился с азербайджанскими партнерами о развитии Транскаспийского маршрута. "К примеру, с начала текущего года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан объемом 1,5 млн тонн нефти в год", - напомнил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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